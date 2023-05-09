Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı Real Madrid Manchester City maçı ile başlıyor. Haaland eklemesiyle şampiyonluk için daha da yaklaşan Pep Guardiola, geçen senenin şampiyonu Madrid'i deplasmanda yenerek avantaj elde etmek istiyor. Peki, Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar