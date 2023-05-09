Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu yanıt aramakta. Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak maçın hakemi Artur Dias olarak belirlenirken, iki takım da İstanbul'daki final için avantajlı konuma geçmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı sadece final için değil; geçtiğimiz yıl trajik elenmesi sebebiyle Manchester City'nin intikamı açısından da önem taşıyor. Peki, Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda? İşte detaylar