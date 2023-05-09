Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 01:09

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu yanıt aramakta. Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak maçın hakemi Artur Dias olarak belirlenirken, iki takım da İstanbul'daki final için avantajlı konuma geçmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı sadece final için değil; geçtiğimiz yıl trajik elenmesi sebebiyle Manchester City'nin intikamı açısından da önem taşıyor. Peki, Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı Real Madrid Manchester City maçı ile başlıyor. Haaland eklemesiyle şampiyonluk için daha da yaklaşan Pep Guardiola, geçen senenin şampiyonu Madrid'i deplasmanda yenerek avantaj elde etmek istiyor. Peki, Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Real Madrid Manchester City maçı 22.00'da oynanacak. Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak maçın hakemi Artur Dias olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Manchester City maçı TV8 ve Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD MANCHESTER CITY MAÇI RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş maçı 17 Mayıs 2023 saat 22.00'da oynanacak.

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr

Manchester City:

Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

SON DAKİKA