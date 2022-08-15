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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş efsanesinden Valerien Ismael'e sert sözler! "Böyle büyük takım hocası olunmaz"
Giriş Tarihi: 15.08.2022 00:58 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 01:04

Son dakika: Beşiktaş efsanesinden Valerien Ismael'e sert sözler! "Böyle büyük takım hocası olunmaz"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçta, 90+3'te yediği golle deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ın eski efsane futbolcusu Nihat Kahveci, Valerien Ismael'in kararlarını eleştirirken 3-0'lık skordan gelen beraberlikte Fransız teknik adamı sorumlu tuttu.

Son dakika: Beşiktaş efsanesinden Valerien Ismael’e sert sözler! Böyle büyük takım hocası olunmaz

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta 90+3'te yediği penaltı golüyle Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Son dakika: Beşiktaş efsanesinden Valerien Ismael’e sert sözler! Böyle büyük takım hocası olunmaz

Siyah-beyazlıların gollerini 3'te Kevin N'Koudou, 20'de Salih Uçan ve 31'de penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

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Son dakika: Beşiktaş efsanesinden Valerien Ismael’e sert sözler! Böyle büyük takım hocası olunmaz

Alanyaspor'un gollerini ise 45+4'de Efkan Bekiroğlu, 81'de Romain Saiss (k.k.) ve penaltıdan 90+3'te Daniel Candeias kaydetti.

Son dakika: Beşiktaş efsanesinden Valerien Ismael’e sert sözler! Böyle büyük takım hocası olunmaz

Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, 37'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Genç futbolcu, gelecek haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Son dakika: Beşiktaş efsanesinden Valerien Ismael’e sert sözler! Böyle büyük takım hocası olunmaz

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde ilk puan kaybını yaşarken 4 puana yükseldi. Geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenen Alanyaspor da 4 puana ulaştı.

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