Giriş Tarihi: 15.08.2022 00:58
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
01:04
Son dakika: Beşiktaş efsanesinden Valerien Ismael'e sert sözler! "Böyle büyük takım hocası olunmaz"
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçta, 90+3'te yediği golle deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ın eski efsane futbolcusu Nihat Kahveci, Valerien Ismael'in kararlarını eleştirirken 3-0'lık skordan gelen beraberlikte Fransız teknik adamı sorumlu tuttu.