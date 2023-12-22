Giriş Tarihi: 22.12.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 00:17

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitiyor! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, adeta dağıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında geceye damga vuran açıklamalarda bulunurken futbolculara yüklendi. Mert Günok ve Gedson Fernandes başta olmak üzere birçok futbolcu için konuşan Çalımbay, olay yaratan ifadeler kullandı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay için gece yarısı olay bir karar aldı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine tam 7 aday olduğu söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…