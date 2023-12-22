Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitiyor! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…
Giriş Tarihi: 22.12.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 00:17

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitiyor! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, adeta dağıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında geceye damga vuran açıklamalarda bulunurken futbolculara yüklendi. Mert Günok ve Gedson Fernandes başta olmak üzere birçok futbolcu için konuşan Çalımbay, olay yaratan ifadeler kullandı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay için gece yarısı olay bir karar aldı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine tam 7 aday olduğu söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitiyor! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 17. haftasında ligin alt sıralarında yer alan Alanyaspor'u konuk etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitiyor! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleye gollü başlayan Kara Kartal, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak büyük tepki çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitiyor! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Son haftalarda performansıyla çokça eleştirilen Beşiktaş Futbol Takımı, taraftarı önünde yaşadığı mağlubiyetin ardından adeta dağıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitiyor! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları gündeme damga vururken Beşiktaş yönetimi de flaş bir karar aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitiyor! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…

"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİMDE KENDİME ACIDIM"

Siyah-beyazlı takımın teknik adamı, takıma ilk geldiğinde karamsar olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA