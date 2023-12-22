Video Spor Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı! Basın toplantısındaki sözleri olay olmuştu | Video
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı! Basın toplantısındaki sözleri olay olmuştu | Video

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı! Basın toplantısındaki sözleri olay olmuştu | Video

22.12.2023 | 08:43

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın başına geldiği günden itibaren sakatlık ve uyuşmazlıklar ile ilgili sorunlar yaşadığına vurgu yaparak, “Beşiktaş’a geldiğimde kendime acıdım” dedi.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu maçın değerlendirmesini bile yapmak istemiyorum. Futbol hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Alanyaspor'a bu maçta yenildiğimize inanamıyorum. İyi oynadığımız bir maçta üst üste yediğimiz gollerle mağlup olduk. Bu kadar fazla pas hatası olmasına inanamıyorum. Ataklarımızı sıklaştırdığımız dakikalarda golleri kalemizde gördük ve mağlup olduk. Fenerbahçe müsabakasında da bu şekil bir oyun ile karşılaşmıştık" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİMDE KENDİME ACIDIM"
Siyah-beyazlı takımın teknik adamı, takıma ilk geldiğinde karamsar olduğunu vurgulayarak, "Her zaman söylüyorum. İnsanlar yanlış anlıyorlar ama yine de söyleyeceğim. Çok sakat oyuncumuz vardı ve hala da var. Biliyorsunuz yeni yönetim 5 ismi kadro dışı bıraktı. O oyuncuların kariyerleri iyi ama beklenti verememişlerdi. Yönetimin bu gidişat neticesinde bir karar vermesi gerekiyordu. Elimizde oyuncularımız zaten kısıtlı. Kadro dışı oyuncular da eklenenince elimiz daha da zorlaştı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapılması gerekiyor. Gerekli bölgelere yapılacak transfer takviyesi ile toparlanmak imkân dâhilinde. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu takım şuanda çok kırılgan. Takım denilince daha birlik ve beraberlik olması gerekiyor. Bazı oyuncularımız takıma tam anlamıyla her şeyini vermiyor. Takımın birbiriyle bağı yok. Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım. Sezon başında gelsem, bu takımın yarısını almazdım. Takıma geldiğimden itibaren genç arkadaşlara da elimden geldiğince şans vermeye çalıştım. Sakarya'da oynadığımız hazırlık maçında hemen hepsini deneme, görme şansım oldu. Bugün de sahaya sürebileceğim kadarıyla şans vermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

"İSTATİKSEL OLARAK İYİYDİK AMA SKOR OLARAK KAYBETTİK"
Amartey'in yerine altyapıda bile stoper bulamadığını söyleyen Rıza Çalımbay, "Bizim stoperlerimiz vardı ama sakatlar şu an da. Altyapıda dahi sahaya süreceğim stoper bulamadım. Takıma transfer edilen oyuncular da bunlar. Sahaya çıkarken elimizde olan oyuncular ile karşılaşmaya çıkmak zorundayız. Beşiktaş'a geldiğim günden itibaren en oturaklı ve iyi oyunumuzu oynadık diyebilirim. İstatiksel olarak iyiydik ama skor olarak kaybettik. Bazen istatistikler işe yaramıyor. Bugün Alanyaspor'a karşı kendi elimizle yenildik. Amartey orada son adam. Geride bir tek kalecisi var. Topa vurarak uzaklaştırması gerekiyor. Ama doğru hamleyi yapamadı" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ ZORDA İSE GELİRİM DEDİM VE GELDİM"
Takımın başında devam edip edilmeyeceği hakkında konuşan Çalımbay, "Ben evimde otururken Ahmet Nur Çebi beni arayıp çağırdı. Maçları söyledi ve konuştuk. Beşiktaş zorda ise gelirim dedim ve geldim. Yaptığım anlaşmada haziran ayına kadar takımın başında olacaktım fakat ek bir maddeye göre yeni gelecek yönetim 15 gün içerisinde karar verme yetkisine sahipti. Sözleşmem devam ediyor. Takımın bütün durumunu ve analizimi Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim öncesi bildirdim. Ben ihtiyaç olduğunda bu kulübe koşmaktan vazgeçmedim. Çağırıldığımda elimden geleni yaptım. Ama benim takımın başına beni geçirin diye bir isteğim olmadı. Teklifi ben yapmadım. Şu anda 27 Aralık'a kadar sözleşmem var" açıklamalarında bulundu.

Gedson Fernandes'in Alanyaspor karşısında oynamaması hakkında konuşan Rıza Çalımbay, "Gedson daha önce de sakat sakat oynamıştı. Bugün tercihimizi kendisinden yana yapmadık, haklı olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

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