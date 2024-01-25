Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ın yıldızını alıyor! Şampiyon oyuncusuna kavuşuyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş ile 2020/2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın için işler bir sonraki yılda beklenildiği gibi gitmemişti. Yaklaşık 2 senenin ardından Antalyaspor ile anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, Kara Kartal ile yaşadığı şampiyonluğun mimarlarından olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Beşiktaş-Sergen Yalçın transfer haberinin tüm detayları...