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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş'ın yıldızını alıyor! Şampiyon oyuncusuna kavuşuyor...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 18:16

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş'ın yıldızını alıyor! Şampiyon oyuncusuna kavuşuyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş ile 2020/2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın için işler bir sonraki yılda beklenildiği gibi gitmemişti. Yaklaşık 2 senenin ardından Antalyaspor ile anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, Kara Kartal ile yaşadığı şampiyonluğun mimarlarından olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Beşiktaş-Sergen Yalçın transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ın yıldızını alıyor! Şampiyon oyuncusuna kavuşuyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş ile 2020/2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın için işler bir sonraki yılda beklenildiği gibi gitmemişti. Yaklaşık 2 senenin ardından Antalyaspor ile anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, Kara Kartal ile yaşadığı şampiyonluğun mimarlarından olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Beşiktaş-Sergen Yalçın transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ın yıldızını alıyor! Şampiyon oyuncusuna kavuşuyor...

2019/20 sezonunun ara döneminde Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, kazandığı başarılar ile taraftarın sevgilisi olmuştu.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ın yıldızını alıyor! Şampiyon oyuncusuna kavuşuyor...

2020/21 sezonunda finale kadar yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nın son maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı müzeye götürmüştü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ın yıldızını alıyor! Şampiyon oyuncusuna kavuşuyor...

Türkiye Kupası'nın yanı sıra Süper Lig'i de şampiyon olarak tamamlayan Kara Kartal, Sergen Yalçın önderliğinde sezonu 2 kupa ile tamamlamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş’ın yıldızını alıyor! Şampiyon oyuncusuna kavuşuyor...

SONRAKİ SEZON KÖTÜ BİTTİ

51 yaşındaki tecrübeli teknik adam ile uzun süren görüşmelerin ardından yeni yıla başlama kararı alan Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gitmedi.

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