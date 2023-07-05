Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:15
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
08:15
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, transferde öncelikli bölgeleri açıklamıştı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da gündemde olan isimlerle ilgili flaş ifadeler kullanmıştı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferin bitirdi. İşte transferin mali detayları...