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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 08:15

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, transferde öncelikli bölgeleri açıklamıştı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da gündemde olan isimlerle ilgili flaş ifadeler kullanmıştı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferin bitirdi. İşte transferin mali detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş’ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, transferde öncelikli bölgeleri açıklamıştı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da gündemde olan isimlerle ilgili flaş ifadeler kullanmıştı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferin bitirdi. İşte transferin mali detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş’ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...

Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş’ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...

Konu ile ilgili açıklamalar yapan siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, "Transfer teknik ve ekonomik bir olaydır, biraz zaman alabilir. Elimizde bir kadro var, mukavelesi biten isimler vardı. Tayfur Bingöl takımına döndü, Redmond'la da görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş’ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...

Mutlaka stoper alacağız. Orta sahaya defansif ve ileri yönlü oyuncular arıyoruz. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sağ stoper, defansif ve ofansif orta saha ile açık forvet istiyoruz. Sol bek için de duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoper." demişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş’ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...

"HALİL DERVİŞOĞLU'NU İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı da gündemde olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Halil Dervişoğlu için Brentford 2 milyon euro bonservis istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bedelsiz satın alma ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an için beklemeye geçtik.

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