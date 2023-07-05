Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş’ta! İşte anlaşmanın detayları ve kampa katılacağı tarih...

Mutlaka stoper alacağız. Orta sahaya defansif ve ileri yönlü oyuncular arıyoruz. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sağ stoper, defansif ve ofansif orta saha ile açık forvet istiyoruz. Sol bek için de duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoper." demişti.