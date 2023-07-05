Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta! İşte anlaşmanın detayları | Video
Nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, transferde öncelikli bölgeleri açıklamıştı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da gündemde olan isimlerle ilgili flaş ifadeler kullanmıştı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferin bitirdi.
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