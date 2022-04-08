Trabzonspor maçında oynattığı futbolla sınıfı geçen Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız isimle Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği ortaya çıktı. Bu arada Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferinde de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...