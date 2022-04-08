Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
11:08
Son dakika: Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş... | Talisca'da flaş gelişme
Trabzonspor maçında oynattığı futbolla sınıfı geçen Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. İspanyol basını, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dünya ünlü golcünün transferi için kıyasıya bir yarışın içerisine girdiğini yazdı. Ayrıca Siyah-Beyazlılar'ın sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız isimle de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği ortaya çıktı. Bu arada Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferinde de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...