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Haberler Galeri Son dakika: Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş... | Talisca'da flaş gelişme
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 11:08

Son dakika: Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş... | Talisca'da flaş gelişme

Trabzonspor maçında oynattığı futbolla sınıfı geçen Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. İspanyol basını, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dünya ünlü golcünün transferi için kıyasıya bir yarışın içerisine girdiğini yazdı. Ayrıca Siyah-Beyazlılar'ın sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız isimle de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği ortaya çıktı. Bu arada Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferinde de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş... | Talisca’da flaş gelişme

Trabzonspor maçında oynattığı futbolla sınıfı geçen Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız isimle Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği ortaya çıktı. Bu arada Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferinde de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş... | Talisca’da flaş gelişme

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçından 9 ismi yeniden sahaya sürmeyi planlarken sadece Can Bozdoğan ve Alex Teixeira konusunda ikilem yaşıyor.

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Son dakika: Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş... | Talisca’da flaş gelişme

Ersin ve Rıdvan dışında 3. yerli kontenjanını Can Bozdoğan ile tamamlayan Fransız hocanın önünde iki seçenek var.

Son dakika: Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş... | Talisca’da flaş gelişme

Kenan Karaman'ı sahaya sürerek merkezde Josef'in yanına Pjanic'i yerleştirmek ya da sol önde N'Koudou'yu oynatarak merkezde Can ya da Emirhan ikilisinden birisine forma şansı tanımak...

Son dakika: Yılın bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş... | Talisca’da flaş gelişme

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN LUIS SUAREZ YARIŞI

Bu arada bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, marka bir golcü arayışına girerken İspanya'dan, taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi.

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