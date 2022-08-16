Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler şov yaptı Fenerbahçe tarihine geçti! Jorge Jesus maç biter bitmez soluğu yanında aldı...
Giriş Tarihi: 16.08.2022 00:09 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 00:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler şov yaptı Fenerbahçe tarihine geçti! Jorge Jesus maç biter bitmez soluğu yanında aldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonun ikinci hafta maçları tamamlandı. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak şok bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler için adeta bir antrenman maçı niteliğinde geçen mücadele, 6-0'lık sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın son 20 dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler ise taraftarları mest etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Jorge Jesus ve Arda Güler arasında yaşananlar dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler şov yaptı Fenerbahçe tarihine geçti! Jorge Jesus maç biter bitmez soluğu yanında aldı...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler şov yaptı Fenerbahçe tarihine geçti! Jorge Jesus maç biter bitmez soluğu yanında aldı...

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, 8'inci dakikada King, 33 ve 58'inci dakikalarda Valencia, 45+3'üncü dakikada Emre Mor ile 85 ve 90+2'nci dakikalarda Arda Güler kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler şov yaptı Fenerbahçe tarihine geçti! Jorge Jesus maç biter bitmez soluğu yanında aldı...

Ev sahibi ekipte Hasan Emre, 16'ncı dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler şov yaptı Fenerbahçe tarihine geçti! Jorge Jesus maç biter bitmez soluğu yanında aldı...

Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini alan Fenerbahçe 4 puana yükseldi. İlk iki maç sonunda puanla tanışamayan Kasımpaşa'nın henüz puanı bulunmuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler şov yaptı Fenerbahçe tarihine geçti! Jorge Jesus maç biter bitmez soluğu yanında aldı...

HAFTANIN EN FARKLI GALİBİYETİ FENERBAHÇE'DEN

Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

SON DAKİKA