Giriş Tarihi: 16.08.2022 00:09 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 00:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler şov yaptı Fenerbahçe tarihine geçti! Jorge Jesus maç biter bitmez soluğu yanında aldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonun ikinci hafta maçları tamamlandı. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak şok bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler için adeta bir antrenman maçı niteliğinde geçen mücadele, 6-0'lık sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın son 20 dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler ise taraftarları mest etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Jorge Jesus ve Arda Güler arasında yaşananlar dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…