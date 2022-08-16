Erman Toroğlu o noktaya dikkat çekti! "Jorge Jesus, belirli bir ilk 11 peşinde" | Video

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Öyle oldu böyle oldu ama Fenerbahçe'de bir kımıldama var. Anladığım kadarıyla Jorge Jesus, belirli bir ilk 11 peşinde." dedi. İşte o sözler...