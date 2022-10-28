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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus'a övgü dolu sözler! "Ayaktaş alkışlanacak"
Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 08:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus'a övgü dolu sözler! "Ayaktaş alkışlanacak"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde grubun 5. maçında evinde Rennes'i ağırlayan Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3 berabere ayrıldı. Kadıköy'deki tarihi maçtan sonra usta yazarlar maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. SABAH Spor yazarı Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç Jorge Jesus için övgü dolu sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus’a övgü dolu sözler! Ayaktaş alkışlanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde temilsimiz Fenerbahçe, B Grubu'nda liderlik için çıktığı maçta Rennes'i ağırladı. İlk yarıyı 3-1 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-3 berabere ayrıldı ve liderliği kaptırmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus’a övgü dolu sözler! Ayaktaş alkışlanacak

Kadıköy'deki tarihi maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç çarpıcı sözler kaleme aldı. Ömer Üründül, bu sezon Miha Zajc'a forma şansı vermeyen Jorge Jesus için de flaş bir yorum yaptı. İşte o sözler...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus’a övgü dolu sözler! Ayaktaş alkışlanacak

GÜRCAN BİLGİÇ: "NEDEN DİYE SORMA HAKKI ELİNİZDEN GİDİYOR"

Rennes takımının oynadığı oyuna, hıza, pas kalitesine bakınca ilk yarının skoruna, "Neden" diye sorma hakkı elinizden gidiyor. Üçüncü bölge baskısını mükemmel yaptıkları gibi, baskıyı yediklerinde de "mükemmel" çıktılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus’a övgü dolu sözler! Ayaktaş alkışlanacak

Fenerbahçe'nin en güçlü tarafı bir anda açığa düştü; hücum presi. Üç golün şoku, maça büyük hırsla gelenleri de takım gibi şaşkına çevirdi. Maça dönmekte, asılmakta belirgin güçlükler olmaya başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus’a övgü dolu sözler! Ayaktaş alkışlanacak

Enteresandır; Fenerbahçe'nin geçmiş sabıkalarında "Kaleyi tutan ilk topun gol olması" sıkça var. Dün, kaleye sırasıyla gelen dört top da gol oldu, biri ofsayta takıldı. Bir yandan skor sıkıntısı, öte tarafta Rennes takımının maçı kurgulaması. Özellikle ikinci yarıda her şeyi deneyen, Valencia'nın golüyle maçı bırakmayacağını gösteren Fenerbahçe vardı ama her çözüm aksiyonu, karşısında bir problem buldu.

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