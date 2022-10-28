Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:06
Güncelleme Tarihi: 28.10.2022
08:30
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus'a övgü dolu sözler! "Ayaktaş alkışlanacak"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde grubun 5. maçında evinde Rennes'i ağırlayan Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3 berabere ayrıldı. Kadıköy'deki tarihi maçtan sonra usta yazarlar maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. SABAH Spor yazarı Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç Jorge Jesus için övgü dolu sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...