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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler açıklaması tepki çekti…
Giriş Tarihi: 15.01.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 22:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler açıklaması tepki çekti…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Galatasaray yenilgisinin ardından kazanarak yeniden moral depolayan sarı-lacivertliler, puanını 38 yaptı ve Galatasaray ile olan farkı 4'e indirdi. Gelecek hafta Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un maç sonu açıklamaları tepki çekti. Arda Güler'e yeteri kadar destek vermediğini düşünen taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının sözlerine tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler açıklaması tepki çekti…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler açıklaması tepki çekti…

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 90+1'inci dakikalarda Enner Valencia kaydetti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler açıklaması tepki çekti…

Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 54'üncü dakikada Kitsiou'dan geldi. Gaziantep FK'da Sagal, 70'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler açıklaması tepki çekti…

Karşılaşmanın devre arasında sahaya giren bir taraftar, ısınma çalışmaları yapan Gaziantep FK'li oyunculara doğru koştu. Güvenlik güçlerinin yakaladığı taraftar, saha dışına çıkarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler açıklaması tepki çekti…

Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray yenilgisinden sonra 3 puanı cebine koyarak 38 puana ulaştı. Gaziantep FK ise 19 puanda kaldı.

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