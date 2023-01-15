Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler açıklaması tepki çekti…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Galatasaray yenilgisinin ardından kazanarak yeniden moral depolayan sarı-lacivertliler, puanını 38 yaptı ve Galatasaray ile olan farkı 4'e indirdi. Gelecek hafta Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un maç sonu açıklamaları tepki çekti. Arda Güler'e yeteri kadar destek vermediğini düşünen taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının sözlerine tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…