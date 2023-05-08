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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik puan kaybı sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! 'Fenerbahçe'yi sıçratmak istedi ancak...'
Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik puan kaybı sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! 'Fenerbahçe'yi sıçratmak istedi ancak...'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Bajic'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, olay yaratacak bir iddiada bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik puan kaybı sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! ’Fenerbahçe’yi sıçratmak istedi ancak...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Bajic'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, olay yaratacak bir iddiada bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik puan kaybı sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! ’Fenerbahçe’yi sıçratmak istedi ancak...’

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda küme düşme hattında yer alan Giresunspor ile kozlarını paylaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik puan kaybı sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! ’Fenerbahçe’yi sıçratmak istedi ancak...’

Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleden istediğini alamayan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve çok kritik 2 puan kaybetmiş oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik puan kaybı sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! ’Fenerbahçe’yi sıçratmak istedi ancak...’

Mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundular.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik puan kaybı sonrası Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! ’Fenerbahçe’yi sıçratmak istedi ancak...’

İşte yazarların görüşleri;

GÜRCAN BİLGİÇ: CAN PAZARI

Tam bir "can pazarı" izledik aslında. Hani; "korakor" denir ya, öyle bir mücadele vardı. Giresunspor'un, İrfan Buz ile birlikte ligde kalmak adına son şanslarını, büyük bir direnç ve inançla sahaya koyması vardı. Bu sabırlı ve mantıklı oyuna cevap veremeyen Fenerbahçe oldu.

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