Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:05
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
07:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kritik puan kaybı sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! 'Fenerbahçe'yi sıçratmak istedi ancak...'
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Bajic'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, olay yaratacak bir iddiada bulundu. İşte tüm ayrıntılar...