İşte yazarların görüşleri;

GÜRCAN BİLGİÇ: CAN PAZARI

Tam bir "can pazarı" izledik aslında. Hani; "korakor" denir ya, öyle bir mücadele vardı. Giresunspor'un, İrfan Buz ile birlikte ligde kalmak adına son şanslarını, büyük bir direnç ve inançla sahaya koyması vardı. Bu sabırlı ve mantıklı oyuna cevap veremeyen Fenerbahçe oldu.