Giriş Tarihi: 11.08.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 06:56

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızları Fenerbahçe'ye! Jorge Jesus onay verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kadrosuna birçok ismi kazandıran Kanarya, transferde bu kez rotayı ezeli rakibi Beşiktaş'a çevirdi. Fenerbahçe, siyah beyazlıların 2 eski yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı, Portekizli teknik adam Jesus da bu isimlere onay verdi. İşte tüm detaylar ve o isimler...