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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızları Fenerbahçe'ye! Jorge Jesus onay verdi
Giriş Tarihi: 11.08.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 06:56

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızları Fenerbahçe'ye! Jorge Jesus onay verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kadrosuna birçok ismi kazandıran Kanarya, transferde bu kez rotayı ezeli rakibi Beşiktaş'a çevirdi. Fenerbahçe, siyah beyazlıların 2 eski yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı, Portekizli teknik adam Jesus da bu isimlere onay verdi. İşte tüm detaylar ve o isimler...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş’ın eski yıldızları Fenerbahçe’ye! Jorge Jesus onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş’ın eski yıldızları Fenerbahçe’ye! Jorge Jesus onay verdi

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş’ın eski yıldızları Fenerbahçe’ye! Jorge Jesus onay verdi

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya, kadrosunu birçok isimle güçlendirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş’ın eski yıldızları Fenerbahçe’ye! Jorge Jesus onay verdi

Kadrosuna Joshua King, Emre Mor, Lincoln Herique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat, Bruma, Luan Peres ve Tiago Çukur'u katan sarı lacivertliler, bir yandan transfere devam ederken bir yandan da kadrodaki isimlere teklifler geliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş’ın eski yıldızları Fenerbahçe’ye! Jorge Jesus onay verdi

Özellikle golcü transferini bitirmek isteyen sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

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