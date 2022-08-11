Giriş Tarihi: 11.08.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 12:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens'in lakabı neden Ciro? İlginç hikaye ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerine imza attı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Aslan'ın yeni transfer Mertens ile ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı. Napoli taraftarlarının 'Ciro' lakabıyla çağırdığı Mertens'in bu lakabı kullanmasının sebebi de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...