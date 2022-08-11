Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerine imza attı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Aslan'ın yeni transfer Mertens ile ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı. Napoli taraftarlarının 'Ciro' lakabıyla çağırdığı Mertens'in bu lakabı kullanmasının sebebi de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...