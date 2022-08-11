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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens'in lakabı neden Ciro? İlginç hikaye ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 11.08.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 12:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens'in lakabı neden Ciro? İlginç hikaye ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerine imza attı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Aslan'ın yeni transfer Mertens ile ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı. Napoli taraftarlarının 'Ciro' lakabıyla çağırdığı Mertens'in bu lakabı kullanmasının sebebi de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens’in lakabı neden Ciro? İlginç hikaye ortaya çıktı...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens’in lakabı neden Ciro? İlginç hikaye ortaya çıktı...

Teknik direktör Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens’in lakabı neden Ciro? İlginç hikaye ortaya çıktı...

Aslan; Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Haris Seferovic, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö sonrası Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerini de bitirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens’in lakabı neden Ciro? İlginç hikaye ortaya çıktı...

Cimbom'da Erden Timur ve ekibi transferleri bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens’in lakabı neden Ciro? İlginç hikaye ortaya çıktı...

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray, Dries Mertens ile 2 milyon 900 bin Euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılıların sözleşme detaylarının yer aldığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

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