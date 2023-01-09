Giriş Tarihi: 09.01.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 20:46

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde Nuri Şahin’in kalbini alıyor! Süper Lig’de yılın takası geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek liderliğini perçinleyen Galatasaray, ligin zirvesinde 39 puanla yer alıyor. Bu sırada transfer çalışmalarına da başlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde yoğun bir hareketlilik dönemi geçirecek. Sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Aslan, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'un kapısını çaldı. Öte yandan yönetim, sürpriz bir transfer için de takas teklifini yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…