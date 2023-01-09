Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde Nuri Şahin’in kalbini alıyor! Süper Lig’de yılın takası geliyor…
Giriş Tarihi: 09.01.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 20:46

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde Nuri Şahin’in kalbini alıyor! Süper Lig’de yılın takası geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek liderliğini perçinleyen Galatasaray, ligin zirvesinde 39 puanla yer alıyor. Bu sırada transfer çalışmalarına da başlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde yoğun bir hareketlilik dönemi geçirecek. Sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Aslan, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'un kapısını çaldı. Öte yandan yönetim, sürpriz bir transfer için de takas teklifini yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde Nuri Şahin’in kalbini alıyor! Süper Lig’de yılın takası geliyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona büyük değişimlerle başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde Nuri Şahin’in kalbini alıyor! Süper Lig’de yılın takası geliyor…

Takımın başına Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda şampiyonluk hedefi için dünya yıldızlarını da kadrosuna kattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde Nuri Şahin’in kalbini alıyor! Süper Lig’de yılın takası geliyor…

Ligin 18. haftası itibariyle zirvede 39 puanla yer alan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0'lık skorla geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde Nuri Şahin’in kalbini alıyor! Süper Lig’de yılın takası geliyor…

Bu galibiyetle birlikte liderliğini sağlamlaştıran Aslan, gözünü devrenin son maçı olan Hatayspor maçına ve transfer dönemine çevirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray transferde Nuri Şahin’in kalbini alıyor! Süper Lig’de yılın takası geliyor…

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunda birçok değişiklik yapması beklenen Galatasaray, ilk olarak Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmanın peşinde.

SON DAKİKA