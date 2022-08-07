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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber geldi! Ali Akman sürpriz takıma imza atıyor…
Giriş Tarihi: 07.08.2022 18:11 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 18:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber geldi! Ali Akman sürpriz takıma imza atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray, ligin ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sırada transferde de önemli hamleler atan sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira ve Dries Mertens ikilisini birlikte kadrosuna kattı. Bu hamlelerin ardından transferde hız kesmek istemeyen Aslan, kadro derinliğini oluşturacak yeni oyuncuları da kadrosuna katmanın peşinde. Sarı-kırmızılıların bitirme aşamasına geldiği Ali Akman, ters köşe yaparak sürpriz bir takımla imzalıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber geldi! Ali Akman sürpriz takıma imza atıyor…

Son dakika haberleri… Futbolda yeni sezona kazanarak girmek isteyen Galatasaray, ligin ilk haftasında Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor ile karşılaşacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber geldi! Ali Akman sürpriz takıma imza atıyor…

Bu karşılaşma öncesi transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray, iki önemli oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber geldi! Ali Akman sürpriz takıma imza atıyor…

Geçtiğimiz gece Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getiren Aslan, transfer harekatına ara vermeyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber geldi! Ali Akman sürpriz takıma imza atıyor…

Alternatifli bir kadro kurmak adına uğraş veren sarı-kırmızılıların gündemine Ali Akman girmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber geldi! Ali Akman sürpriz takıma imza atıyor…

Bursaspor altyapısından yetişen Eintracht Frankfurt'un sözleşmeli futbolcusu Ali Akman, Galatasaray ile görüşmelerinde son aşamaya gelmişti.

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