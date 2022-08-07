Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber geldi! Ali Akman sürpriz takıma imza atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray, ligin ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sırada transferde de önemli hamleler atan sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira ve Dries Mertens ikilisini birlikte kadrosuna kattı. Bu hamlelerin ardından transferde hız kesmek istemeyen Aslan, kadro derinliğini oluşturacak yeni oyuncuları da kadrosuna katmanın peşinde. Sarı-kırmızılıların bitirme aşamasına geldiği Ali Akman, ters köşe yaparak sürpriz bir takımla imzalıyor. İşte son dakika haberinin detayları…