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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ilk lig maçından sonra neşteri vurdu! Galatasaray’da 4 yolcu birden…
Giriş Tarihi: 10.08.2022 18:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 18:23

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ilk lig maçından sonra neşteri vurdu! Galatasaray’da 4 yolcu birden…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Antalyaspor maçıyla birlikte başlayan Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanlı bir giriş yaptı. Okan Buruk yönetiminde ilk lig sınavını galibiyetle tamamlayan Aslan, moral depolarken tecrübeli teknik adamın kadro planlaması da yerleşmeye başladı. Birçok yeni oyuncuyu transfer eden sarı-kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimlere de karar veren Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından adeta neşteri vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ilk lig maçından sonra neşteri vurdu! Galatasaray’da 4 yolcu birden…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonu oldukça kötü sonuçlandıran Galatasaray, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ilk lig maçından sonra neşteri vurdu! Galatasaray’da 4 yolcu birden…

Yaz transfer dönemi boyunca yaptığı takviyelerle kadrosunu bir hayli değiştiren sarı-kırmızılı ekip, ilk lig sınavını Antalyaspor karşısında verdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ilk lig maçından sonra neşteri vurdu! Galatasaray’da 4 yolcu birden…

Okan Buruk'un yeni takımıyla çıktığı ilk maç olan bu mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve takım moral depoladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ilk lig maçından sonra neşteri vurdu! Galatasaray’da 4 yolcu birden…

Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray, yıldız isimleri Giresunspor maçında görücüye çıkarmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ilk lig maçından sonra neşteri vurdu! Galatasaray’da 4 yolcu birden…

Taraftarı da bir hayli heyecanlandıran bu transferin ardından gözler bu kez takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

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