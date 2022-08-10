Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk ilk lig maçından sonra neşteri vurdu! Galatasaray’da 4 yolcu birden…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Antalyaspor maçıyla birlikte başlayan Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanlı bir giriş yaptı. Okan Buruk yönetiminde ilk lig sınavını galibiyetle tamamlayan Aslan, moral depolarken tecrübeli teknik adamın kadro planlaması da yerleşmeye başladı. Birçok yeni oyuncuyu transfer eden sarı-kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimlere de karar veren Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından adeta neşteri vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…