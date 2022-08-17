Giriş Tarihi: 17.08.2022 00:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 00:42

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferde dünya Galatasaray’ı konuşacak! İşte Andrea Belotti’nin kazanacağı yıllık ücret…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, transferlerini de bu yönde yapıyor. Dries Mertens, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi yıldız transferlerle sezona başlayan sarı-kırmızılı ekip, futbol dünyasına damga vuracak bir transfere daha hazırlanıyor. Aslan, serbest statüdeki Andrea Belotti'ye resmi teklif yapmak için bir görüşme ayarladı. İtalyanlar, Galatasaray'ın Belotti'ye yapacağı teklifi de duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…