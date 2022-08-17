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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Transferde dünya Galatasaray’ı konuşacak! İşte Andrea Belotti’nin kazanacağı yıllık ücret…
Giriş Tarihi: 17.08.2022 00:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 00:42

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferde dünya Galatasaray’ı konuşacak! İşte Andrea Belotti’nin kazanacağı yıllık ücret…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, transferlerini de bu yönde yapıyor. Dries Mertens, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi yıldız transferlerle sezona başlayan sarı-kırmızılı ekip, futbol dünyasına damga vuracak bir transfere daha hazırlanıyor. Aslan, serbest statüdeki Andrea Belotti'ye resmi teklif yapmak için bir görüşme ayarladı. İtalyanlar, Galatasaray'ın Belotti'ye yapacağı teklifi de duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferde dünya Galatasaray’ı konuşacak! İşte Andrea Belotti’nin kazanacağı yıllık ücret…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon yaşanan kötü dönemin ardından yeni bir yönetim ve hocayla 2022-2023 sezonuna başlayan Galatasaray, şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferde dünya Galatasaray’ı konuşacak! İşte Andrea Belotti’nin kazanacağı yıllık ücret…

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız oyuncuyla takviye eden Aslan'ın hız kesmeye niyeti yok.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Transferde dünya Galatasaray’ı konuşacak! İşte Andrea Belotti’nin kazanacağı yıllık ücret…

Ligin ilk haftasında Antalyaspor'a karşı son dakikalarda alınan galibiyet takımı havaya sokarken, ikinci haftada oynanan Giresunspor maçı hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferde dünya Galatasaray’ı konuşacak! İşte Andrea Belotti’nin kazanacağı yıllık ücret…

Yeni sezonda ilk kez taraftarı önüne çıkan sarı-kırmızılılar, dolu tribünler önünde etkisiz kaldı ve Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferde dünya Galatasaray’ı konuşacak! İşte Andrea Belotti’nin kazanacağı yıllık ücret…

Bu mağlubiyetin ardından transfere yeniden ağırlık veren Galatasaray, stoper ve forvet için girişimlerini hızlandırdı.

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