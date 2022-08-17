İtalyan medyasından flaş iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray Icardi'nin peşinde | Video

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, transfer sezonunda en çok konuşulan isimlerden biri. İtalyan basınının önemli gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı istediğini yazdı.