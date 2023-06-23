Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan 20'lik golcü hamlesi! Mauro Icardi'nin yerine flaş isim...
Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:54

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan 20'lik golcü hamlesi! Mauro Icardi'nin yerine flaş isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde 88 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren Aslan'da ilk hamlenin golcü olması beklenirken, Mauro Icardi'nin takımdaki belirsizliği ise sarı-kırmızılı ekibi alternatif bir oyuncu arayışına sokuyor. Bu doğrultuda aradığı golcüyü bulan Cimbom, transfer için düğmeye bastı. İşte Mauro Icardi'nin yerine gelecek golcü isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan 20’lik golcü hamlesi! Mauro Icardi’nin yerine flaş isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde 88 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren Aslan'da ilk hamlenin golcü olması beklenirken, Mauro Icardi'nin takımdaki belirsizliği ise sarı-kırmızılı ekibi alternatif bir oyuncu arayışına sokuyor. Bu doğrultuda aradığı golcüyü bulan Cimbom, transfer için düğmeye bastı. İşte Mauro Icardi'nin yerine gelecek golcü isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan 20’lik golcü hamlesi! Mauro Icardi’nin yerine flaş isim...

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 88 puanla şampiyon tamamladı ve 23. zaferini elde etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan 20’lik golcü hamlesi! Mauro Icardi’nin yerine flaş isim...

Kazanılan bu şampiyonluk sonrası yönetim, teknik ekip ve futbolcuların morali üst seviyede olurken, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden start verildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan 20’lik golcü hamlesi! Mauro Icardi’nin yerine flaş isim...

Transfer için düğmeye basan Galatasaray'da öncelik hücum hattına verildi. Gomis ve Mohamed'in ayrılmasının ardından golcü eksikliği yaşayan sarı-kırmızılılar, santrfor takviyesi yapmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan 20’lik golcü hamlesi! Mauro Icardi’nin yerine flaş isim...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da geniş ve kaliteli bir kadro kurulmak amaçlanırken, Icardi'nin de kadroda kalması için çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA