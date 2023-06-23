Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:54

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan 20'lik golcü hamlesi! Mauro Icardi'nin yerine flaş isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde 88 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren Aslan'da ilk hamlenin golcü olması beklenirken, Mauro Icardi'nin takımdaki belirsizliği ise sarı-kırmızılı ekibi alternatif bir oyuncu arayışına sokuyor. Bu doğrultuda aradığı golcüyü bulan Cimbom, transfer için düğmeye bastı. İşte Mauro Icardi'nin yerine gelecek golcü isim...