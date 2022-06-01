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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık depremi! Geri dönüyor, işte yeni takımı...
Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 15:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık depremi! Geri dönüyor, işte yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki genel kurul öncesi Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı genç yıldız, takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Başarılı futbolcu ülkesine geri dönmek isterken, Umut Bozok transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Ayrıca sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Henry Onyekuru'yla ilgili de Yunanistan'dan açıklama geldi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ayrılık depremi! Geri dönüyor, işte yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki genel kurul öncesi Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı genç yıldız, takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Başarılı futbolcu ülkesine geri dönmek isterken, Umut Bozok transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Ayrıca sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Henry Onyekuru'yla ilgili de Yunanistan'dan açıklama geldi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ayrılık depremi! Geri dönüyor, işte yeni takımı...

UMUT BOZOK KONGREYİ BEKLİYOR

Sezon başında geldiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve müthiş bir sezonu geride bırakan 25 yaşındaki golcüyle, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın uzun süre önce prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ayrılık depremi! Geri dönüyor, işte yeni takımı...

Küçüklüğünden beri Galatasaraylı olan ve yakın zamana kadar bunu her fırsatta dile getiren Umut, Sarı-Kırmızılılar'ın teklifinden sonra kulübünden izin isterken, Kasımpaşa cephesinde de herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ayrılık depremi! Geri dönüyor, işte yeni takımı...

Ancak Galatasaray'da yaşanan ibrasızlık ve seçim süreçleri, bu transferin sekteye uğramasına yol açtı. Buna rağmen tarafların transfer görüşmesini henüz rafa kaldırmadığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ayrılık depremi! Geri dönüyor, işte yeni takımı...

Golcü futbolcu da kendisine çok sayıda teklif gelmesine rağmen, Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresini bekleme kararı aldı.

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