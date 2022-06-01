Giriş Tarihi: 01.06.2022 15:10
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
15:10
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ayrılık depremi! Geri dönüyor, işte yeni takımı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki genel kurul öncesi Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı genç yıldız, takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Başarılı futbolcu ülkesine geri dönmek isterken, Umut Bozok transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Ayrıca sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Henry Onyekuru'yla ilgili de Yunanistan'dan açıklama geldi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...