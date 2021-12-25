Son dakika: Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları almaktan uzak kalan Galatasaray, ligde ilk devrenin son maçında Antalyaspor'u sahasında konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ligde 17 hafta sonra kazanarak 3 puanı hatırladı. Antalyaspor'a karşı Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galip gelen Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti. Müthiş bir golle Galatasaray'a galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golünden önce faul var mı yok mu soruları gündem oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...