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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 23:13 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 23:43

Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları almaktan uzak kalan Galatasaray, ligde ilk devrenin son maçında Antalyaspor'u sahasında konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ligde 17 hafta sonra kazanarak 3 puanı hatırladı. Antalyaspor'a karşı Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galip gelen Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti. Müthiş bir golle Galatasaray'a galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golünden önce faul var mı yok mu soruları gündem oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

Son dakika: Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu attı.

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Son dakika: Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de 7 maçlık kazanamama serisine son verdi. Sarı-kırmızılı takım bundan önceki 7 maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Son dakika: Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...

Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısını 27 puanla tamamladı. Fraport TAV Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Son dakika: Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı...

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL SAYINI 7'YE ÇIKARDI

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkardı.

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