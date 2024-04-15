Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
07:00
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...
Son dakika haberi: Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Liderlik yarışında hata yapmayan sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü maçı Dzeko ve Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak maç fazlasıyla lider oldu. SABAH Spor'un duayen yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül geceye damga vuran VAR kararlarıyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.