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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 07:00

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...

Son dakika haberi: Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Liderlik yarışında hata yapmayan sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü maçı Dzeko ve Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak maç fazlasıyla lider oldu. SABAH Spor'un duayen yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül geceye damga vuran VAR kararlarıyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçın ilk yarısı 1-0 geride kapatan Kanarya, ikinci yarıdaki iştahlı oyunuyla Dzeko ve Batshuayi'nin (Pen) attığı gollerle geriden gelerek rakibini 1-2 mağlup etmeyi başardı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...

Yabancı VAR hakeminin görev aldığı maçta maçın orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararları tartışmalara sebep oldu. SABAH Spor'un duayen kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül tartışmalı pozisyonlar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...

ÖMER ÜRÜNDÜL: OLYMPIAKOS MAÇINA BENZER BİR MAÇ

Fenerbahçe açısından Olympiakos maçına benzer ilginç bir maç yaşandı. İlk devrede Fenerbahçe son derece düşük tempoyla oynadı. Etkili hücum girişimleri yoktu. Önde baskı da yoktu. Dolayısıyla pozisyon sıkıntısı üst düzeydeydi. Zaten tek pozisyona da Krunic girdi ve kaçırdı. Buna karşılık rölanti ofansif anlayışta rakibin önemli kontratak tuzaklarına düşüldü.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...

İki net pozisyonu Livakovic kurtardı. Devre biterken de skor dezavantajına düşüldü. İsmail Kartal ikinci yarıya Batshuayi'yi alıp Krunic'i çıkartarak çift santrforlu oyuna döndü. Böyle bir tabloda dolayısıyla risk de alınacaktı. Bu yüzden ilk 10-15 dakikada mutlaka beraberliği bulmak gerekirdi. Ve öyle de oldu. 2. Yarı erken gelen gol takımın moralini ve temposunu da yükseltti. Penaltıyla kısa sürede 2. gol de geldi. Fenerbahçe bu moralle daha iyi oynamaya başladı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...

Karagümrük'te de oyun açısından ciddi bir düşüş görünüyordu. Ardından Batshuayi ile çok önemli bir 3.gol fırsatı kaçtı. Belki bu yüksek tempodan sonra son 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşanabilirdi. Ama Mendes kırmızı kart görünce işler rayına girdi. Ama bu rahatlıkta ele geçen 3. gol girişimleri netice vermeyince yine son anlarda bir stres bastı ama çok önemli 3 puan kazanıldı.

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