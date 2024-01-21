Giriş Tarihi: 21.01.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
09:45
Son dakika haberi: Beşiktaş için olay sözler! "Ligin averaj takımı Pendikspor'dan..."
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan ise farklı skorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Maç tüm detaylarıyla yorumlanırken, usta isim Beşiktaş ile ilgili şok ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...