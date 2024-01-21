Son dakika haberi: Beşiktaş için olay sözler! "Ligin averaj takımı Pendikspor'dan..."

Sahada oyun lideri olmayan, mücadeleden başka stratejisi olmayan, kanat organizasyonları bulunmayan Beşiktaş'ta Santos, Ghezzal ile bunu aşmak istedi ancak o da mazide hoş bir seda olarak kalan performansından çok uzaktı. 66'da Cenk ve Semih çıkıp, Muleka ile Rebic'le yapılan son hamle de çözüm değil skor çöküntüsü getirdi.