Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos: "Utanç verici" | Video

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos 4-0 kaybedilen Pendikspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında "Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" dedi.