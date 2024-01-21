Video Spor Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos: "Utanç verici" | Video
Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos:

Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos: "Utanç verici" | Video

21.01.2024 | 09:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos 4-0 kaybedilen Pendikspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında "Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" dedi.

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