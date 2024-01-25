Giriş Tarihi: 25.01.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
21:23
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan olay yorum! İstanbulspor'un golü iptal edilip Galatasaray'a penaltı verilmişti: "Aptalca yapılır..."
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında İstanbulspor 1-0 öndeyken yakaladığı fırsatla farkı 2'ye yükseltmiş ancak hakem Bahattin Şimşek golü iptal edip Galatasaray'ın lehine penaltı vermişti. Devre arasında A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-İstanbulspor maçı haberinin tüm detayları...