Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan olay yorum! İstanbulspor'un golü iptal edilip Galatasaray'a penaltı verilmişti: "Aptalca yapılır..."

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşılaşmasına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, ayağında ağrı hisseden Boey ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor mücadelesinde yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino ise kadroda yer almayan isimlerden biri oldu.