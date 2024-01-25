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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan olay yorum! İstanbulspor'un golü iptal edilip Galatasaray'a penaltı verilmişti: "Aptalca yapılır..."
Giriş Tarihi: 25.01.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 21:23

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan olay yorum! İstanbulspor'un golü iptal edilip Galatasaray'a penaltı verilmişti: "Aptalca yapılır..."

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında İstanbulspor 1-0 öndeyken yakaladığı fırsatla farkı 2'ye yükseltmiş ancak hakem Bahattin Şimşek golü iptal edip Galatasaray'ın lehine penaltı vermişti. Devre arasında A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-İstanbulspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay yorum! İstanbulspor’un golü iptal edilip Galatasaray’a penaltı verilmişti: Aptalca yapılır...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında İstanbulspor 1-0 öndeyken yakaladığı fırsatla farkı 2'ye yükseltmiş ancak hakem Bahattin Şimşek golü iptal edip Galatasaray'ın lehine penaltı vermişti. Devre arasında A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı hakkında olay ifadeler kullandı. İşte son dakika Galatasaray-İstanbulspor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay yorum! İstanbulspor’un golü iptal edilip Galatasaray’a penaltı verilmişti: Aptalca yapılır...

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetti. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ile Murat Altan yaptı.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay yorum! İstanbulspor’un golü iptal edilip Galatasaray’a penaltı verilmişti: Aptalca yapılır...

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşılaşmasına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, ayağında ağrı hisseden Boey ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor mücadelesinde yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino ise kadroda yer almayan isimlerden biri oldu.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay yorum! İstanbulspor’un golü iptal edilip Galatasaray’a penaltı verilmişti: Aptalca yapılır...

DAVINSON SANCHEZ 7 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 7 maç sonra sarı-kırmızılı formayla 11'de yer aldı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan olay yorum! İstanbulspor’un golü iptal edilip Galatasaray’a penaltı verilmişti: Aptalca yapılır...

En son UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag karşısında 11'de başlayan Sanchez, bu maç sonrasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

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