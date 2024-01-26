Kerem Aktürkoğlu: "Ben takımım için sahaya çıkıyorum" | Video 26.01.2024 | 08:45 Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından, “Ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şeyler kanıtlamak için çıkmıyorum. Takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu yansıtmak için çıkıyorum” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u sahasında 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada biri penaltıdan, biri serbest vuruştan olmak üzere 2 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Serbest vuruştan attığı ikinci golün ardından gol sevincinde yaptığı hareketin anlamının sorulması üzerine Kerem, "Aslında bir anlamı yok. Belki maç anındaki bir şeylerin patlaması olabilir. Çünkü 2-1'lik bir gol oldu ikinci gol. Ondan sonra böyle bir rahatlama, 2-1 öndeyiz. Onun şeyi, ekstra bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"BEN TAKIMIM İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUM"

Bitiricilik konusunda eleştirilerin aksine iyi olduğunu düşündüğünü belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şeyler kanıtlamak için çıkmıyorum. Takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. Mevkii gerekmeksizin. Hocam bana oraya geç dediği zaman ya da buraya geç dediği zaman oynuyorum. Pozisyonlar kaçıyor, dünyada tek pozisyon kaçıran futbolcu değilim. Benden daha fazla pozisyon kaçıran, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illa ki. Ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyonun tabii ki kaçmaması gerekiyor. Ben kaçırdıktan sonra benden daha fazla kimse üzülemez. Eve gittiğim zaman bununla ilgili özeleştiriyi veya kendime söylediğim kötü sözleri kimse bana söylemiyordur. Ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum. Çünkü bırakmak zorundayım. Bir sonraki maça onları taşımamam gerekiyor. Belli bir dönem bitiricilik konusunda gol olmadı. Ben normalde egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuda kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun bunun üzerine de gidiyorum. Geldiğim seneden beri bitiricilik konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamamıştım. Sadece iki hafta önce bitiricilik konusunda 'Harikasın' diye övgüler yağdıran medya tarafının iki hafta sonra 'Kerem'in bitiriciliği kötü' demesi biraz beni üzüyor. Çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor. Tabii ki gol kaçtıktan sonra tepkiler olabilir, taraftarın tepkisi olabilir. Bunlar gayet normal ama bunun böyle gerçekten bir sıkıntıymış gibi veya bir eksikmiş gibi yansıtılması bence doğru değil" diye konuştu.

"BENİM İŞİM GOL ATMAK, ASİST YAPMAK, TAKIMA YARDIMCI OLMAK"

Galatasaray kariyerinde 41 gole ulaşarak sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş'ı geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kerem, "Hasan hocayla zaman zaman tesislere geldiği zaman görüşüyoruz. O da kendi deneyimlerini bize aktarıyor. Gerçekten o da çok güzel bir insan. Çok da büyük bir futbolcuydu. Mevkimiz aynı. Onu geçmiş olmak gerçekten güzel bir şey ama tabii ki istatistikler konuşuldukça güzel. Ama sahaya çıktığın zaman benim işim gol atmak, asist yapmak, takıma yardımcı olmak. Ben bunu genelinde takıma daha fazla nasıl yardımcı olabilirim diye sahaya çıkıyorum. Bugün 2 gol attım, geçen hafta da iki gol attım. Bundan sonraki maçlar belki gol atamayabilirim ama ben gol atamadığım maçlarda da daha etkili maçlar çıkardım. Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli sadece kendim için demiyorum. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele ettiler. Sadece bütün övgü benim değil, olmamalı" şeklinde konuştu.

Daha önce kendisine mobbing uygulandığını anlattığı bir röportajının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir girişimin olmadığını da aktaran başarılı futbolcu, "Ben o röportajı yaptıktan sonra biraz pişman oldum. Söylemeliydim, söylediğim için kendime tekrardan kızıyorum ama olayların çok farklı yere gittiğini gördüm. Ben çok kaos ortamından hoşlanan bir insan değilim aslında. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye, mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Federasyondan o konuda hiçbir şey gelmedi" açıklamasını yaptı.