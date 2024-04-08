Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:23
Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! "Ciddi ama gülünç" , "1. dakikada kaos"
Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa Finali'nde beklenen oldu... Maçın duracağı ilk pozisyonda sahayı terk etmesi beklenen Fenerbahçe, Icardi'nin 1. dakikada attığı golden sonra maçın 4. dakikasında sahadan çekildi. Yaşanan olayların ardından yarıda biten karşılaşma Avrupa basınınında da geniş yankı uyandırdı. Önde gelen birçok spor gazetesi yaşananları manşetlerine taşıdı. İşte atılan o çarpıcı başlıklar...