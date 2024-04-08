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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! "Ciddi ama gülünç" , "1. dakikada kaos"
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:23

Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! "Ciddi ama gülünç" , "1. dakikada kaos"

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa Finali'nde beklenen oldu... Maçın duracağı ilk pozisyonda sahayı terk etmesi beklenen Fenerbahçe, Icardi'nin 1. dakikada attığı golden sonra maçın 4. dakikasında sahadan çekildi. Yaşanan olayların ardından yarıda biten karşılaşma Avrupa basınınında da geniş yankı uyandırdı. Önde gelen birçok spor gazetesi yaşananları manşetlerine taşıdı. İşte atılan o çarpıcı başlıklar...

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Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! Ciddi ama gülünç , 1. dakikada kaos

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü.

Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! Ciddi ama gülünç , 1. dakikada kaos

Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etti. Şimdi gözler Fenerbahçe'ye verilecek olan cezaya çevrildi.

Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video

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Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! Ciddi ama gülünç , 1. dakikada kaos

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN MAÇ

Türk futboluna damga vuran maçın ardından sahada takım olarak çift kale maç yapan Galatasaray takımı, daha sonrasında ise takım otobüsüne binerek stattan ayrıldı.

Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! Ciddi ama gülünç , 1. dakikada kaos

GALATASARAY, TARAFTARLARIN YOĞUN İLGİSİYLE STATTAN AYRILDI

Galatasaray kafilesi stattan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarlar futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim ise takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu.

Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! Ciddi ama gülünç , 1. dakikada kaos

GALATASARAY ÇİFT KALE MAÇ YAPTI

Galatasaray, Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından sahada çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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