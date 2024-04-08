Son dakika haberi: Süper Kupa maçı Avrupa basınında! "Ciddi ama gülünç" , "1. dakikada kaos"

GALATASARAY, TARAFTARLARIN YOĞUN İLGİSİYLE STATTAN AYRILDI



Galatasaray kafilesi stattan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarlar futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim ise takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu.