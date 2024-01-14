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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş sözler! Gedson'un pozisyonu penaltı mı?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 09:20

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş sözler! Gedson'un pozisyonu penaltı mı?

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük'ü Semih, Rashica ve Gedson'un golleriyle 3-0 mağlup ederek son 2 maçını kazandı ve toplam 7 gol kaydetti. Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ise geceye yine damga vuran isim oldu. Maç sonrası Erman Toroğlu, Gedson Fernandes'in tartışılan penaltı pozisyonu hakkında çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Gedson’un pozisyonu penaltı mı?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini Semih Kılıçsoy, Milot Rashica ve Gedson Fernandes kaydetti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Gedson’un pozisyonu penaltı mı?

BEŞİKTAŞ 3 MAÇ SONRA EVİNDE KAZANDI

Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu'nda ligde 3 maç sonra kazandı. Bu maç öncesi Dolmabahçe'de son olarak 12. haftada Başakşehir'i yenen Kartal daha sonra oynadığı Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorlarla kaybetmişti.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Gedson’un pozisyonu penaltı mı?

SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Murat Özbostan ve Fatih Doğan karşılaşma sonrası çarpıcı sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu, Gedson Fernandes'in penaltı beklediği pozisyonu yorumladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Gedson’un pozisyonu penaltı mı?

MURAT ÖZBOSTAN: BİR TEKNİK DİREKTÖR TAKIMI KÖTÜLEMEYECEK, SANTOS GİBİ YAPACAK

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile iki maçta olumlu bir hava yakaladı. Takımın en büyük sorunu psikolojik olarak oyuncuların bir çöküş yaşamasıydı. Dünkü maçtan sonraki açıklamalara da bakarsak oyuncuların yüzlerine renk gelmiş. Kendilerine güvenmeye başlamışlar..

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Gedson’un pozisyonu penaltı mı?

Hatırlarsanız Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay döneminde yapılan açıklamalarda hedefe konan, taraftarın önüne atılan bir takım vardı. Özellikle Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay başarısızlıklarını böyle örtmeye çalıştılar. Oysa bu oyuncuların kaliteli oldukları bir gerçekti. Bugün Türkiye Semih Kılıçsoy'u tanıdı.

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