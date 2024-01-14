Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
09:20
Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş sözler! Gedson'un pozisyonu penaltı mı?
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük'ü Semih, Rashica ve Gedson'un golleriyle 3-0 mağlup ederek son 2 maçını kazandı ve toplam 7 gol kaydetti. Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ise geceye yine damga vuran isim oldu. Maç sonrası Erman Toroğlu, Gedson Fernandes'in tartışılan penaltı pozisyonu hakkında çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...