Son dakika haberleri: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Gedson’un pozisyonu penaltı mı?

Hatırlarsanız Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay döneminde yapılan açıklamalarda hedefe konan, taraftarın önüne atılan bir takım vardı. Özellikle Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay başarısızlıklarını böyle örtmeye çalıştılar. Oysa bu oyuncuların kaliteli oldukları bir gerçekti. Bugün Türkiye Semih Kılıçsoy'u tanıdı.