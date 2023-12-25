SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! "Kırmızı ve penaltı"

"İSMAİL'İN GİRMESİYLE F.BAHÇE'NİN DİRENCİ ARTTI"

İkinci yarıda orta saha, oyun hakimiyeti Fenerbahçe'de. İsmail Yüksek'in girmesiyle direnç arttı çünkü. Ama iki takım da maçı kaybetmemek için oynuyordu. İsmail Kartal soyunma odasında artık ne dediyse veya demediyse, orada bu fikri silmiş takımın kafasından. Bu kadar çok yanlış pas tercihi, kendine güvenden uzak oynayan futbolcu profili, şut çekerken bile korkanlar…