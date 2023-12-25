Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
07:11
SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! "Kırmızı ve penaltı"
SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Faul rekorunun kırıldığı gergin ve sert geçen maçta gol sesi çıkmadı. Maçta yaşanan kritik pozisyonlar için tartışmalı kararlar veren Arda Kardeşler ve VAR hakemleri büyük tepki gördü. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül maçtaki pozisyonlar için olay sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...