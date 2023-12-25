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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! "Kırmızı ve penaltı"
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 07:11

SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! "Kırmızı ve penaltı"

SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Faul rekorunun kırıldığı gergin ve sert geçen maçta gol sesi çıkmadı. Maçta yaşanan kritik pozisyonlar için tartışmalı kararlar veren Arda Kardeşler ve VAR hakemleri büyük tepki gördü. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül maçtaki pozisyonlar için olay sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! Kırmızı ve penaltı

Süper Lig'in 18. haftasında merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gol sesi çıkmadı. Faul rekorunun kırıldığı maçta oynanan futbol beklentilerin altında kalırken, maçta yaşananan pozisyonlardan sonra verilen hakem kararları tartışmalara sebep oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! Kırmızı ve penaltı

SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, hakem Arda Kardeşler ve VAR'ın kararları için olay sözler kaleme aldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! Kırmızı ve penaltı

GÜRCAN BİLGİÇ: BUNLAR MI ŞAMPİYON?

Kaleye arkası dönük oyuncuya dalıp, sarı kart gören Osayi'den mi başlayacağız, ya da "Her ligde oynar" dediğimiz Ferdi'nin ayaklarının birbirine dolaşmasından mı… Şampiyonlar Ligi'nin en önemli kazanımıydı G.Saray'ın bu kadar soğukkanlı ve akıllı kalması.

SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! Kırmızı ve penaltı

"TOPU RAKİBE VERMEK DERBİ İÇİN OYUN KARAKTERİ DEĞİL

Koşmayı rakibe bırakıp, dar üçgenler ile bir anda çözüverdiler baskıyı. Kadıköy'de rakibe yüzde 60 topu vermek, bir derbi maçı için oyun karakteri değil. İrfan Can'ın merkeze alınması bir hamle. Tutmadığı ortada, 45'i bekleme.

SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! Kırmızı ve penaltı

"İSMAİL'İN GİRMESİYLE F.BAHÇE'NİN DİRENCİ ARTTI"

İkinci yarıda orta saha, oyun hakimiyeti Fenerbahçe'de. İsmail Yüksek'in girmesiyle direnç arttı çünkü. Ama iki takım da maçı kaybetmemek için oynuyordu. İsmail Kartal soyunma odasında artık ne dediyse veya demediyse, orada bu fikri silmiş takımın kafasından. Bu kadar çok yanlış pas tercihi, kendine güvenden uzak oynayan futbolcu profili, şut çekerken bile korkanlar…

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