Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev maçın ardından olay sözler! "Okan Buruk ezilmiş durumda! Tribüne oynuyorlar..."
Giriş Tarihi: 29.08.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 08:49

Son dakika haberleri: Dev maçın ardından olay sözler! "Okan Buruk ezilmiş durumda! Tribüne oynuyorlar..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Sezonun ilk büyük maçında iki takım da beklenen performansı sergileyemezken, taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Dev maçın ardından hem iki takımın oyuncuları hem teknik adamlar hem de hakemle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası yapılan değerlendirmeler...

Son dakika haberleri: Dev maçın ardından olay sözler! Okan Buruk ezilmiş durumda! Tribüne oynuyorlar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Sezonun ilk büyük maçında iki takım da beklenen performansı sergileyemezken, taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Dev maçın ardından hem iki takımın oyuncuları hem teknik adamlar hem de hakemle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası yapılan değerlendirmeler...

Son dakika haberleri: Dev maçın ardından olay sözler! Okan Buruk ezilmiş durumda! Tribüne oynuyorlar...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Galatasaray, kozlarını Medical Park Stadı'nda paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Dev maçın ardından olay sözler! Okan Buruk ezilmiş durumda! Tribüne oynuyorlar...

Düşük tempoda geçen mücadele 0-0 sona erdi ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Son dakika haberleri: Dev maçın ardından olay sözler! Okan Buruk ezilmiş durumda! Tribüne oynuyorlar...

SABAH Spor yazarları, hem mücadeleyi hem de hakem Ali Palabıyık'ın performansını değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Dev maçın ardından olay sözler! Okan Buruk ezilmiş durumda! Tribüne oynuyorlar...

İşte yazarların görüşleri...

LEVENT TÜZEMEN: TAKIM RİTMİNİ YAKALAMADI

Galatasaraylı oyuncular istekliydi, iyi çalıştılar, kazanma duygularını ön plana çıkardılar. Özellikle ikinci yarı rakibi ısıran, temaslı oyunda kolay yıkılmayan ve yılmayan Galatasaraylı futbolcular birlikte oynama alışkanlığının oturmaması yüzünden Trabzon kalesinde yarattıkları pozisyonda final yapamadı. Sarı-kırmızılıların, 'Şablon oyun' anlayışına kavuşamamış olması belli bir düzen içinde birlikte hareket etmelerine engel oluyor. Yunus, Oliveira, Lucas Torreira bireysel hamlelerle ön plana çıkmak istiyor. Özellikle Oliveira top ayağındayken çok ağır hareket ediyor ve geç pas kullanıyor.

SON DAKİKA