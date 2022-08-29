Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Sezonun ilk büyük maçında iki takım da beklenen performansı sergileyemezken, taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Dev maçın ardından hem iki takımın oyuncuları hem teknik adamlar hem de hakemle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası yapılan değerlendirmeler...