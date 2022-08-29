Trabzonspor 0-0 Galatasaray | MAÇ SONU Okan Buruk: "Gol yememek önemliydi" | Video
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Sezonun ilk büyük maçında iki takım da beklenen performansı sergileyemezken, taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Dev maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.