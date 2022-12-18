Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde ortalığı karıştırdı! Arjantin-Fransa maçının hakemi verdiği penaltı kararıyla dünyayı ikiye böldü…
Giriş Tarihi: 18.12.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 18:49

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde ortalığı karıştırdı! Arjantin-Fransa maçının hakemi verdiği penaltı kararıyla dünyayı ikiye böldü…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda büyük heyecanın sonuna gelindi. Tam 32 takımla başlayan dev turnuva, büyük finalle sona erecek. Arjantin ve Fransa'nın karşı karşıya geldiği final karşılaşması, tartışmalı bir penaltı kararıyla tüm dünyanın gündemine oturdu. Maçın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak, Arjantin lehine verdiği penaltıyla futbolseverleri adeta ikiye böldü. Sosyal medyada kısa sürede birçok fikir belirtilen penaltı, maçın en çok konuşulan anı oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde ortalığı karıştırdı! Arjantin-Fransa maçının hakemi verdiği penaltı kararıyla dünyayı ikiye böldü…

Son dakika haberleri… FIFA 2022 Dünya Kupası'nda finale Arjantin ve Fransa yükseldi. Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 88 bin kişilik en büyük stadı Lusail'de oynanan ve saat 18.00'de başlayan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde ortalığı karıştırdı! Arjantin-Fransa maçının hakemi verdiği penaltı kararıyla dünyayı ikiye böldü…

Son şampiyon Fransa ve tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, armasının üzerine üçüncü yıldızı eklemek için sahaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde ortalığı karıştırdı! Arjantin-Fransa maçının hakemi verdiği penaltı kararıyla dünyayı ikiye böldü…

Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde ortalığı karıştırdı! Arjantin-Fransa maçının hakemi verdiği penaltı kararıyla dünyayı ikiye böldü…

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Turnuva boyunca takımlarını bir an olsun yalnız bırakmayan Arjantinli taraftarlar, finalde de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde ortalığı karıştırdı! Arjantin-Fransa maçının hakemi verdiği penaltı kararıyla dünyayı ikiye böldü…

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerini almaya başlayan binlerce Arjantinli futbolsever, takımlarına destek verdi.

SON DAKİKA