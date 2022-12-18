Giriş Tarihi: 18.12.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 18:49

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde ortalığı karıştırdı! Arjantin-Fransa maçının hakemi verdiği penaltı kararıyla dünyayı ikiye böldü…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda büyük heyecanın sonuna gelindi. Tam 32 takımla başlayan dev turnuva, büyük finalle sona erecek. Arjantin ve Fransa'nın karşı karşıya geldiği final karşılaşması, tartışmalı bir penaltı kararıyla tüm dünyanın gündemine oturdu. Maçın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak, Arjantin lehine verdiği penaltıyla futbolseverleri adeta ikiye böldü. Sosyal medyada kısa sürede birçok fikir belirtilen penaltı, maçın en çok konuşulan anı oldu. İşte son dakika haberinin detayları…