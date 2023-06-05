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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Uzun yıllardır böylesine görmedik..."
Giriş Tarihi: 05.06.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 07:22

Son dakika haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Uzun yıllardır böylesine görmedik..."

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022/23 sezonunun son derbisinde kozlarını Nef Stadı'nda paylaştı. Şampiyonluğunu bir önceki hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun son derbisinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Uzun yıllardır böylesine görmedik...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022/23 sezonunun son derbisinde kozlarını Nef Stadı'nda paylaştı. Şampiyonluğunu bir önceki hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun son derbisinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Uzun yıllardır böylesine görmedik...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Uzun yıllardır böylesine görmedik...

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi ve Zaniolo'nun 2 ve Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Uzun yıllardır böylesine görmedik...

Galatasaray böylece, 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada yenerek tarihe geçen bir istatistik elde etti.

Son dakika haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! Uzun yıllardır böylesine görmedik...

Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri, çarpıcı değerlendirmelerde bulundular.

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