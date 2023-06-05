Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022/23 sezonunun son derbisinde kozlarını Nef Stadı'nda paylaştı. Şampiyonluğunu bir önceki hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun son derbisinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük bir coşkunun yaşandığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...