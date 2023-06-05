Galatasaray şampiyonluğu doyasıya kutladı | Video

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra şampiyonluk kupasını aldı. Yöneticiler, futbolcular ve teknik ekip, Nef Stadyumu'nda yapılan etkinlikte şampiyonluğu kutladı. Sarı-kırmızılılarda kutlamalar Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde de devam etti. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarla birlikte 23. Süper Lig şampiyonluğunun sevincini doyasıya yaşadı.