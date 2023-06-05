Galatasaray şampiyonluğu doyasıya kutladı | Video
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da kutlamalar, Levent’te bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde devam etti.
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