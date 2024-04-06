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Haberler Galeri Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Torreira’nın yanına geliyor
Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 08:50

Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Torreira’nın yanına geliyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, ligde son olarak Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden Mauro Icardi'nin tek golüyle galip gelen Aslan, puanını 84 yaparak zirvedeki yerini korudu. Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef belli oldu. Daha önce de sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan yıldız oyuncu için sezon sonunda hamle yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Torreira’nın yanına geliyor

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, son olarak Hatayspor ile karşılaştı.

Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Torreira’nın yanına geliyor

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada beklentilerin altında bir performans sergileyen Aslan, yine de kazanmasını bildi.

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Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Torreira’nın yanına geliyor

Mauro Icardi'nin tek golüyle 3 puanı kapan sarı-kırmızılı ekip, ligde puanını 84 yaparak zirvedeki yerini korudu.

Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Torreira’nın yanına geliyor

Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı hazırlıklarına da başlayan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Torreira’nın yanına geliyor

Bu sezon Lucas Torreira'nın yanında oynayacak orta saha konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Okan Buruk, gelecek sezonun ilk hamlesini bu bölgeye istiyor.

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