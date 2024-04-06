Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
08:50
Galatasaray’ın eski aşkı yeniden alevlendi! Yeni sezonun ilk transferi belli oldu: Torreira’nın yanına geliyor
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, ligde son olarak Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden Mauro Icardi'nin tek golüyle galip gelen Aslan, puanını 84 yaparak zirvedeki yerini korudu. Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef belli oldu. Daha önce de sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan yıldız oyuncu için sezon sonunda hamle yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları…