Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! "Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş..."

İşte yazarların görüşleri;

AHMET ÇAKAR: HAKEMLER MAÇI MÜKEMMEL YÖNETTİ

Dün geceki sonuçla büyük ihtimalle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın vizesini aldık. İkinci yarı Kuntz'un değişiklikleriyle gelen müthiş bir baskı ve önce Umut, ardından da Arda'nın golü galibiyeti getirdi. Hak ettik mi? sonuna kadar.