Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:11
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
07:11
Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! "Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş..."
Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki iyi performansını sürdürüyor. D Grubu'ndaki 4. maçında Galler'i Samsun'da konuk eden milliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Milliler Arda Güler ve Umut Nayir'in etkili oyunuyla sonuca giderken, kritik mücadele sonrası çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte tüm detaylar...