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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! "Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş..."
Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 07:11

Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! "Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş..."

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki iyi performansını sürdürüyor. D Grubu'ndaki 4. maçında Galler'i Samsun'da konuk eden milliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Milliler Arda Güler ve Umut Nayir'in etkili oyunuyla sonuca giderken, kritik mücadele sonrası çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki iyi performansını sürdürüyor. D Grubu'ndaki 4. maçında Galler'i Samsun'da konuk eden milliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Milliler Arda Güler ve Umut Nayir'in etkili oyunuyla sonuca giderken, kritik mücadele sonrası çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, Samsun'da Galler'i konuk etti.

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Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş...

İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan milliler, Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş...

Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Son dakika haberleri: Galler zaferi sonrası şaşırtan sözler! Dans ediyor! Çok yaman, iyi ki Türk olmuş...

İşte yazarların görüşleri;

AHMET ÇAKAR: HAKEMLER MAÇI MÜKEMMEL YÖNETTİ

Dün geceki sonuçla büyük ihtimalle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın vizesini aldık. İkinci yarı Kuntz'un değişiklikleriyle gelen müthiş bir baskı ve önce Umut, ardından da Arda'nın golü galibiyeti getirdi. Hak ettik mi? sonuna kadar.

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