Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İstanbulspor - Trabzonspor maçında kimse ne olduğunu anlamamıştı! Sahadan çekilme kararının sebebini o sözlerle açıkladı
Giriş Tarihi: 19.12.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 23:03

Son dakika haberleri: İstanbulspor - Trabzonspor maçında kimse ne olduğunu anlamamıştı! Sahadan çekilme kararının sebebini o sözlerle açıkladı

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. İstanbul'da oynanan mücadele Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olayla sonuçlandı. Karşılaşmanın 74. dakikası oynanırken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, flaş bir kararla takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu futbolcular uzun süre kulüp başkanına oyuna devam etmeleri için yalvarırken Sarıalioğlu, bu karardan vazgeçmedi. Daha sonra ise maç mecburi şekilde ertelendi. Yaşananların ardından ise sahadan çekilme kararına ilişkin ilk açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İstanbulspor - Trabzonspor maçında kimse ne olduğunu anlamamıştı! Sahadan çekilme kararının sebebini o sözlerle açıkladı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı.

Son dakika haberleri: İstanbulspor - Trabzonspor maçında kimse ne olduğunu anlamamıştı! Sahadan çekilme kararının sebebini o sözlerle açıkladı

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İstanbulspor - Trabzonspor maçında kimse ne olduğunu anlamamıştı! Sahadan çekilme kararının sebebini o sözlerle açıkladı

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı.

Son dakika haberleri: İstanbulspor - Trabzonspor maçında kimse ne olduğunu anlamamıştı! Sahadan çekilme kararının sebebini o sözlerle açıkladı

Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

Son dakika haberleri: İstanbulspor - Trabzonspor maçında kimse ne olduğunu anlamamıştı! Sahadan çekilme kararının sebebini o sözlerle açıkladı

Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti.

SON DAKİKA