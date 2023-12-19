Giriş Tarihi: 19.12.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 23:03

Son dakika haberleri: İstanbulspor - Trabzonspor maçında kimse ne olduğunu anlamamıştı! Sahadan çekilme kararının sebebini o sözlerle açıkladı

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. İstanbul'da oynanan mücadele Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olayla sonuçlandı. Karşılaşmanın 74. dakikası oynanırken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, flaş bir kararla takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu futbolcular uzun süre kulüp başkanına oyuna devam etmeleri için yalvarırken Sarıalioğlu, bu karardan vazgeçmedi. Daha sonra ise maç mecburi şekilde ertelendi. Yaşananların ardından ise sahadan çekilme kararına ilişkin ilk açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları…