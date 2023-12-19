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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…
Giriş Tarihi: 19.12.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 22:45

Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele, bordo-mavili ekibin 2-1'lik galibiyetiyle devam ederken flaş bir olay meydana geldi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, bir pozisyon sonrası hakeme tepki olarak takımı sahadan çekti. Futbolcular uzun süre başkana oyuna devam etmek istediklerini dile getirmesine rağmen Sarıalioğlu, kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sahadan çekilme olayına neden olan pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 74'üncü dakikasında İstanbulspor Yönetimi takımı sahadan çekti.

Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın 68'inci dakikasında bordo-mavili takım Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

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Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…

Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj'ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…

Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti.

Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…

Daha sonra yöneticiler de sahaya indi ve bunun ardından oyuncular soyunma odasına gitti.

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