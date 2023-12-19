Giriş Tarihi: 19.12.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 22:45

Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele, bordo-mavili ekibin 2-1'lik galibiyetiyle devam ederken flaş bir olay meydana geldi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, bir pozisyon sonrası hakeme tepki olarak takımı sahadan çekti. Futbolcular uzun süre başkana oyuna devam etmek istediklerini dile getirmesine rağmen Sarıalioğlu, kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sahadan çekilme olayına neden olan pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…