Giriş Tarihi: 30.12.2023 18:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
18:12
Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Borussia Dortmund’un ödediği bonservis bedeli belli oldu…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Nuri Şahin, son 2 yıldır Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyordu. Akdeniz ekibinde gösterdiği performans sayesinde dikkatleri çeken genç çalıştırıcı, eski kulübü Borussia Dortmund ile ilginç bir anlaşma imzaladı. Sezonun ikinci yarısında Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü olarak çalışacak olan Nuri Şahin, daha sonra da Alman devinin başına geçecek. Bu sırada Nuri Şahin'in Süper Lig tarihine geçtiği de öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…