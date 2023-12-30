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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Borussia Dortmund’un ödediği bonservis bedeli belli oldu…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 18:12

Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Borussia Dortmund’un ödediği bonservis bedeli belli oldu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Nuri Şahin, son 2 yıldır Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyordu. Akdeniz ekibinde gösterdiği performans sayesinde dikkatleri çeken genç çalıştırıcı, eski kulübü Borussia Dortmund ile ilginç bir anlaşma imzaladı. Sezonun ikinci yarısında Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü olarak çalışacak olan Nuri Şahin, daha sonra da Alman devinin başına geçecek. Bu sırada Nuri Şahin'in Süper Lig tarihine geçtiği de öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Borussia Dortmund’un ödediği bonservis bedeli belli oldu…

Son dakika haberleri… Türkiye'nin gelecek vaat eden teknik direktörleri arasında başı çeken isimlerden olan Nuri Şahin, dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Borussia Dortmund’un ödediği bonservis bedeli belli oldu…

Futbolculuk kariyerine son verdiği Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Şahin, kısa sürede adından söz ettirdi.

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Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Borussia Dortmund’un ödediği bonservis bedeli belli oldu…

Antalyaspor'un başında gösterdiği performansla Süper Lig devleri ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken genç çalıştırıcı, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Borussia Dortmund’un ödediği bonservis bedeli belli oldu…

Futbolculuk dönemi boyunca da uzun yıllar formasını giydiği Dortmund ile birçok kupa kazanan Nuri Şahin, Edin Terzic'in yardımcısı olacak.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Borussia Dortmund’un ödediği bonservis bedeli belli oldu…

Sezonun ikinci yarısında yardımcılık görevi yapacak Nuri Şahin, gelecek yıllarda ise birinci adam olarak kulübede yer alacak.

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