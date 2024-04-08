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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Sahadan çekilen Fenerbahçe için olay sözler! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Süper Kupa gecesini yorumladı: “Yazıklar olsun...”
Giriş Tarihi: 08.04.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:24

SON DAKİKA HABERLERİ: Sahadan çekilen Fenerbahçe için olay sözler! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Süper Kupa gecesini yorumladı: “Yazıklar olsun...”

Son dakika haberleri… Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi, Türk futbolunda görülmemiş anlara sahne oldu. Karşılaşmaya U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, henüz 50. saniyede gelen Mauro Icardi'nin golünün ardından takımı sahadan çekti. Bunun üzerine maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti ve Galatasaraylı futbolcular kupa sevincini yaşadı. SABAH Spor yazarları, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, dün gece yaşananları yazdı. İşte Süper Kupa maçı hakkında söylenen flaş sözler…

SON DAKİKA HABERLERİ: Sahadan çekilen Fenerbahçe için olay sözler! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Süper Kupa gecesini yorumladı: “Yazıklar olsun...”

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarları, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalini kaleme aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sahadan çekilen Fenerbahçe için olay sözler! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Süper Kupa gecesini yorumladı: “Yazıklar olsun...”

Sadece 3 dakika süren mücadele hakkında SABAH Spor yazarlarının sözleri şöyle…

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SON DAKİKA HABERLERİ: Sahadan çekilen Fenerbahçe için olay sözler! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Süper Kupa gecesini yorumladı: “Yazıklar olsun...”

ERMAN TOROĞLU: "BU KARA GECEDE HERKESİN PAYI VAR"

Türk futbolu için kara bir gece ama bu kara gecede herkesin payı var. Bu olayda kimse masum değil. Maça çıkan da çıkmayan da yüzde 50-50 masum değil. TFF hiç masum değil. Basın derseniz zaten bir felaket. Ben SABAH ve Fotomaç'ta yazıyorum, bir de A Spor'da yorum yapıyorum. Ama dün benim ağzımdan neler yazan ahlaksızlar var…

Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video

SON DAKİKA HABERLERİ: Sahadan çekilen Fenerbahçe için olay sözler! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Süper Kupa gecesini yorumladı: “Yazıklar olsun...”

Neden? İnsanları birbirlerine kırdıracaklar. Bunların bazılarına şerefsiz diyorum, fayda etmiyor. Suratına tükürsen yağmur yağacak diyecek. Adam gönderip "Yemek yiyelim" diyorlar, ama değil bunlarla yemek yemek, yan yana yürümek bile caiz değil. Ama bunlar hâlâ Türk basını içinde varlar. Bir TFF Başkanı geldi, bir geldi tam geldi. Bakınız, dün bir maç oynanmadı, bu buz dağının görünen yüzü. Bu iş böyle devam ettiği müddetçe "Allah muhafaza" diyorum, yine söylüyorum Allah muhafaza, bu işten ölü çıkar. Bu işte hiçbir kulüp "Ben masumum, karşı taraf yaptı" diyemez. Federasyon hâlâ 18 Temmuz'dan bahsediyor. Kardeşim genel kurulu maçlar biter bitmez yapın, yeni sezona yeni bir sayfa açılsın. Amaaaa...

SON DAKİKA HABERLERİ: Sahadan çekilen Fenerbahçe için olay sözler! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Süper Kupa gecesini yorumladı: “Yazıklar olsun...”

Bu kulüpler, bu yeni federasyonu seçerken ince eleyip sık dokusunlar. Ben de genel kurul üyesiyim. Yıllarca oralardaki rezilliklere şahidim. Orada pazarlıklar yapıp, elleri kaldırıp, sonra aksini konuşmasınlar. Ya orada konuşsunlar, seçsinler ya da ebediyen sussunlar. Özellikle büyük kulüplerden TFF'de isim olmamalı. Yeter artık, büyük kulüpsünüz ama o kadar. Adınız Musa değil. Mart çıktıktan sonra zaten rezillikleriniz etrafa saçıldı. Hakemler derseniz bilmeyen yok. İşte Adana Demirspor Başkanı neler söylüyor... Söylediklerinin hepsi doğru, eksikleri var fazlası yok. Cevap verenler var mı? O da yok. Orta oyunu devam ediyor. Nereye kadar merak ediyorum.

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