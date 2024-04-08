Giriş Tarihi: 08.04.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:24
SON DAKİKA HABERLERİ: Sahadan çekilen Fenerbahçe için olay sözler! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Süper Kupa gecesini yorumladı: “Yazıklar olsun...”
Son dakika haberleri… Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi, Türk futbolunda görülmemiş anlara sahne oldu. Karşılaşmaya U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, henüz 50. saniyede gelen Mauro Icardi'nin golünün ardından takımı sahadan çekti. Bunun üzerine maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti ve Galatasaraylı futbolcular kupa sevincini yaşadı. SABAH Spor yazarları, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, dün gece yaşananları yazdı. İşte Süper Kupa maçı hakkında söylenen flaş sözler…