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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tarihi yıkım sonrası PSG'de acı gerçek! Taraftarı kızdıran itiraf, dudak uçuklatan maliyet ve ayrılık sözleri...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:53

Son dakika haberleri: Tarihi yıkım sonrası PSG'de acı gerçek! Taraftarı kızdıran itiraf, dudak uçuklatan maliyet ve ayrılık sözleri...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden olan PSG, erken final olarak değerlendirilen eşleşmenin rövanşında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Fransız ekibi, rövanşı da 2-0 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti. Uzun yıllardır tek hedef olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu belirleyen PSG büyük hayal kırıklığı yaşarken, acı gerçek de ortaya çıktı. Ayrıca Mbappe'nin itirafı, taraftarı kızdırdı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Tarihi yıkım sonrası PSG’de acı gerçek! Taraftarı kızdıran itiraf, dudak uçuklatan maliyet ve ayrılık sözleri...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden olan PSG, erken final olarak değerlendirilen eşleşmenin rövanşında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Fransız ekibi, rövanşı da 2-0 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti. Uzun yıllardır tek hedef olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu belirleyen PSG büyük hayal kırıklığı yaşarken, acı gerçek de ortaya çıktı. Ayrıca Mbappe'nin itirafı, taraftarı kızdırdı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Tarihi yıkım sonrası PSG’de acı gerçek! Taraftarı kızdıran itiraf, dudak uçuklatan maliyet ve ayrılık sözleri...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşan PSG, ilk maçtaki hayal kırıklığını bu maçta da yaşadı.

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Son dakika haberleri: Tarihi yıkım sonrası PSG’de acı gerçek! Taraftarı kızdıran itiraf, dudak uçuklatan maliyet ve ayrılık sözleri...

İlk maçta kendi sahasında rakibine 1-0 yenilen Fransız ekibi, rövanşta da 2-0'lık yenilgi aldı ve Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Son dakika haberleri: Tarihi yıkım sonrası PSG’de acı gerçek! Taraftarı kızdıran itiraf, dudak uçuklatan maliyet ve ayrılık sözleri...

İki maçta da rakibine gol atamayarak taraftarlarını üzen PSG ile ilgili acı gerçek de ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Tarihi yıkım sonrası PSG’de acı gerçek! Taraftarı kızdıran itiraf, dudak uçuklatan maliyet ve ayrılık sözleri...

MBAPPE: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fransız yıldız Kylian Mbappe, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Malesef bundan sonra böyle devam etmeliyiz. Sezon başındaki ilk basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söylemiştim. Bu da şampiyonluktu ama bu sezon olmadı" dedi.

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