Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden olan PSG, erken final olarak değerlendirilen eşleşmenin rövanşında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Fransız ekibi, rövanşı da 2-0 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti. Uzun yıllardır tek hedef olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu belirleyen PSG büyük hayal kırıklığı yaşarken, acı gerçek de ortaya çıktı. Ayrıca Mbappe'nin itirafı, taraftarı kızdırdı. İşte tüm detaylar...