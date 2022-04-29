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Haberler Galeri Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da kongre iptal edildi...
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:30

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da kongre iptal edildi...

Son dakika Galatasaray haberleri... İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Yarın ki seçim yapılamayacak. Burak Elmas ve yönetimi şu an görevlerine devam ediyor. Gözler mevcut yönetimin alacağı karara çevrildi. Bu konuyla ilgili Burak Elmas'ın açıklama yapması bekleniyor. Metin Öztürk ilk açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray’da kongre iptal edildi...

Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Üst Mahkeme, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir isteminin devamına karar verdi.

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray’da kongre iptal edildi...

Kulüp Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası son genel kurulun geçirsiz sayılması istenmiş ve seçime tedbir getirilmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşmada ise tedbir kalkmıştı.

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Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray’da kongre iptal edildi...

Dava dün istinaf mahkemesinde görüldü ve karar bugün UYAB'ta yayınlandı. İstinaf mahkemesi seçimi durdurma kararı aldı.

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray’da kongre iptal edildi...

A Spor canlı yayınına bağlanan Metin Öztürk karara çok sert tepki gösterdi. Metin Öztürk, "Bunun arkasında planlı bir kötülük var. Amerika'dan ve Avrupa'dan gelenler var.

Galatasaray'da seçim iptal! Başkan adayı Metin Öztürk A Spor'a konuştu "Organize bir kötülük" | Video

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray’da kongre iptal edildi...

Yazıktır. 100 bin liralık bir tedbir kararı verilmiş. Birileri 100 bin lira ile galatasaray'ın geleceğine karar veriyor."

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