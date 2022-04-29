Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
11:30
Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da kongre iptal edildi...
Son dakika Galatasaray haberleri... İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Yarın ki seçim yapılamayacak. Burak Elmas ve yönetimi şu an görevlerine devam ediyor. Gözler mevcut yönetimin alacağı karara çevrildi. Bu konuyla ilgili Burak Elmas'ın açıklama yapması bekleniyor. Metin Öztürk ilk açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...