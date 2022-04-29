A Spor canlı yayınına bağlanan Metin Öztürk karara çok sert tepki gösterdi. Metin Öztürk, "Bunun arkasında planlı bir kötülük var. Amerika'dan ve Avrupa'dan gelenler var.

Galatasaray'da seçim iptal! Başkan adayı Metin Öztürk A Spor'a konuştu "Organize bir kötülük" | Video