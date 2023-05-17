Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
12:36
Son dakika: Milano derbisinde kazanan Inter! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece | Hakan Çalhanoğlu'nun rüyası...
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Milano derbisinin rövanş maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Tarihi gecede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kariyerinde bir ilki yaşadı ve duygularını dile getirerek rüyasının gerçek olduğunu ifade etti.