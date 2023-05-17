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Haberler Galeri Son dakika: Milano derbisinde kazanan Inter! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece | Hakan Çalhanoğlu'nun rüyası...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 12:36

Son dakika: Milano derbisinde kazanan Inter! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece | Hakan Çalhanoğlu'nun rüyası...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Milano derbisinin rövanş maçında Inter, ezeli rakibi MilanLautaro Martinez'in golüyle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Tarihi gecede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kariyerinde bir ilki yaşadı ve duygularını dile getirerek rüyasının gerçek olduğunu ifade etti.

Son dakika: Milano derbisinde kazanan Inter! Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece | Hakan Çalhanoğlu’nun rüyası...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Inter ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti.

Son dakika: Milano derbisinde kazanan Inter! Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece | Hakan Çalhanoğlu’nun rüyası...

İlk yarının başında Milan gol için yüklense de Inter daha sonra oyunda dengeyi kurdu. Karşılaşmada devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

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Son dakika: Milano derbisinde kazanan Inter! Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece | Hakan Çalhanoğlu’nun rüyası...

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 74. dakikada Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Son dakika: Milano derbisinde kazanan Inter! Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece | Hakan Çalhanoğlu’nun rüyası...

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, ezeli rakibi Milan'ı rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale yükselen taraf oldu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle Inter taraftarları büyük coşku yaşadı.

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Son dakika: Milano derbisinde kazanan Inter! Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece | Hakan Çalhanoğlu’nun rüyası...

Bu arada, Inter kadrosunda maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

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