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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth transferinde büyük sürpriz! Fenerbahçe'ye dev çalım geliyor, ilk hamle...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 12:11

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth transferinde büyük sürpriz! Fenerbahçe'ye dev çalım geliyor, ilk hamle...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor formasıyla gol kralı olduktan sonra RB Leipzig'e transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Sörloth için Süper Lig çanları çalmaya devam ediyor. Geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren Sörloth için son olarak Fenerbahçe devreye girmiş ve resmi transfer görüşmelerine başlamıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'ye Sörloth transferi için Süper Lig'den rakip çıktı ve girişimlerin startı verildi. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth transferinde büyük sürpriz! Fenerbahçe’ye dev çalım geliyor, ilk hamle...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor formasıyla gol kralı olduktan sonra RB Leipzig'e transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Sörloth için Süper Lig çanları çalmaya devam ediyor. Geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren Sörloth için son olarak Fenerbahçe devreye girmiş ve resmi transfer görüşmelerine başlamıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'ye Sörloth transferi için Süper Lig'den rakip çıktı ve girişimlerin startı verildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth transferinde büyük sürpriz! Fenerbahçe’ye dev çalım geliyor, ilk hamle...

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Süper Lig devlerinin en önemli hedeflerinden biri Alexander Sörloth...

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Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth transferinde büyük sürpriz! Fenerbahçe’ye dev çalım geliyor, ilk hamle...

Son olarak Fenerbahçe'nin ilgilendiği, sezon başında da Beşiktaş'ın görüştüğü Norveçli golcünün transferi için yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth transferinde büyük sürpriz! Fenerbahçe’ye dev çalım geliyor, ilk hamle...

F.BAHÇE SON KARARI BEKLİYOR

Fenerbahçeli yöneticilerin Leipzig'de forma giyen Alexander Sörloth için kulübüne yaptığı teklifin olumlu olduğu ve son kararın beklendiği belirtilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth transferinde büyük sürpriz! Fenerbahçe’ye dev çalım geliyor, ilk hamle...

SÜRE İSTEDİLER

Hem Alman ekibinin hem de Norveçli golcünün teklife sıcak baktığı ancak Leipzig'in sarı-lacivertlilerden birkaç gün süre istediği kaydedilmişti.

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