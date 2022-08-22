Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor formasıyla gol kralı olduktan sonra RB Leipzig'e transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Sörloth için Süper Lig çanları çalmaya devam ediyor. Geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren Sörloth için son olarak Fenerbahçe devreye girmiş ve resmi transfer görüşmelerine başlamıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'ye Sörloth transferi için Süper Lig'den rakip çıktı ve girişimlerin startı verildi. İşte detaylar...