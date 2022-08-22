Fenerbahçe Adana Demirspor İLK 11'LER | Arda Güler neden kadroda yok? | Video

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OTOMATİK OYNAT
02:03
06:55
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Ruud Boffin'den A Spor'a türkçe röportaj 21.08.2022 | 01:09
06:13
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 19.08.2022 | 08:32
02:19
Başakşehir Antwerp CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 16:00
02:31
Malmö Sivasspor CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 15:58
03:06
01:07:00
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atamaları açıklaması | Video 18.08.2022 | 15:25
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Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video 17.08.2022 | 11:05
01:39
05:46
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04:35
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Bakan Kasapoğlu: "Her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak" | Video 16.08.2022 | 15:50
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Galatasaray'da flaş transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor | Video 15.08.2022 | 09:32
05:22
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Morutan İtalya'yı salladı! Sonradan oyuna girdi, 2 asist yaptı | Video 15.08.2022 | 09:25
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Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Ghezzal şoku | Video 14.08.2022 | 09:23
Kasımpaşa’yı 6 golle geçen, Austria Wien karşısında tur kapısını aralayan Kanarya, çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler özel izinle kadroda yer almazken, sakatlığını atlatan yeni transfer Pedro da teknik direktör Jorge Jesus'tan görev bekliyor.