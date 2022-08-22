Video Spor Fenerbahçe Adana Demirspor İLK 11'LER | Arda Güler neden kadroda yok? | Video
Fenerbahçe Adana Demirspor İLK 11'LER | Arda Güler neden kadroda yok? | Video

Fenerbahçe Adana Demirspor İLK 11'LER | Arda Güler neden kadroda yok? | Video

22.08.2022 | 11:07

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Kasımpaşa’yı 6 golle geçen, Austria Wien karşısında tur kapısını aralayan Kanarya, çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler özel izinle kadroda yer almazken, sakatlığını atlatan yeni transfer Pedro da teknik direktör Jorge Jesus'tan görev bekliyor.

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