Uğurcan Çakır: Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu!

10 Mayıs 2026 | 00:53

Galatasaray'da 26. şampiyonluğun mimarlarından olan Uğurcan Çakır, Hesap.com Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Milli file bekçisi, "Bence hak edilmiş bir şampiyonluk oldu. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci ve lig süreci, aslında bizi biraz yıprattı. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu ama başından sonuna önde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)