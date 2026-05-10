Yunus Akgün: Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk!

10 Mayıs 2026 | 00:56

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğu elde eden Galatasaray'da Yunus Akgün, şampiyonluğun ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yunus hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu da belirtti. İşte o sözler...