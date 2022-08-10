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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Bu kez transfer çalımı Galatasaray'dan! Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği ismi alıyorlar...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 07:27

Son dakika transfer haberleri: Bu kez transfer çalımı Galatasaray'dan! Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği ismi alıyorlar...

Son dakika transfer haberleri: Birçok bölgeye transfer yapan ve ana hedefini forvet olarak belirleyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldıkları Süper Lig maçından sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, forvet transferinin önemine vurgu yapmıştı. Birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe'nin ana hedeflerinden biri için Galatasaray devreye girdi ve ezeli rakibine transferde büyük bir çalım atmanın eşiğine geldi. İşte transferin tüm ayrıntıları...

VOLKAN DEMİR
Son dakika transfer haberleri: Bu kez transfer çalımı Galatasaray’dan! Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği ismi alıyorlar...

Son dakika transfer haberleri: Birçok bölgeye transfer yapan ve ana hedefini forvet olarak belirleyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldıkları Süper Lig maçından sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, forvet transferinin önemine vurgu yapmıştı. Birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe'nin ana hedeflerinden biri için Galatasaray devreye girdi ve ezeli rakibine transferde büyük bir çalım atmanın eşiğine geldi. İşte transferin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Bu kez transfer çalımı Galatasaray’dan! Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği ismi alıyorlar...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hangikredi Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, forvet transferinde gaza bastı.

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Son dakika transfer haberleri: Bu kez transfer çalımı Galatasaray’dan! Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği ismi alıyorlar...

JESUS: İYİ BİR İSMİ KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Dünyadaki her takım çok fazla gol atan forvet ister. Çok gol atan iyi forvetler pahalı ve Avrupa'nın en önemli liglerinde oynuyorlar. Dolayısıyla kolay değil bir anda getirip her şeyi çözmesini beklemek.

Son dakika transfer haberleri: Bu kez transfer çalımı Galatasaray’dan! Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği ismi alıyorlar...

Transfer penceresinin sonuna doğru fırsat çıkarsa iyi bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. O dönem daha doğru bir zaman. Elimdeki oyunculardan memnunum." diye konuşmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Bu kez transfer çalımı Galatasaray’dan! Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği ismi alıyorlar...

ŞOKE EDEN İDDİA

Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Maxi Gomez'le ilgili ise olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.

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