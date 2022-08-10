JESUS: İYİ BİR İSMİ KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Dünyadaki her takım çok fazla gol atan forvet ister. Çok gol atan iyi forvetler pahalı ve Avrupa'nın en önemli liglerinde oynuyorlar. Dolayısıyla kolay değil bir anda getirip her şeyi çözmesini beklemek.