Giriş Tarihi: 10.08.2022 07:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
07:27
Son dakika transfer haberleri: Bu kez transfer çalımı Galatasaray'dan! Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği ismi alıyorlar...
Son dakika transfer haberleri: Birçok bölgeye transfer yapan ve ana hedefini forvet olarak belirleyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldıkları Süper Lig maçından sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, forvet transferinin önemine vurgu yapmıştı. Birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe'nin ana hedeflerinden biri için Galatasaray devreye girdi ve ezeli rakibine transferde büyük bir çalım atmanın eşiğine geldi. İşte transferin tüm ayrıntıları...